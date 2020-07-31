شاهد.. طبيبة تتحدث عن تشرفها بخدمة الحجاج شاكرة القيادة: مشاعر لا توصف

نوهت بالجهود المقدمة لهم من كافة الأجهزة المعنية وتوفير أسباب الأمن الصحي

أكدت القائدة الصحية الدكتورة أفنان الزهراني، أن التزام الحجاج بالبرتوكولات الصحية كان مميزاً منذ بدء الحج وخلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة، مبينة أنها تشرفت ضمن الطواقم الطبية المكلفة بموسم الحج بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على سلامتهم.



ووصفت "الزهراني" مشاعر الحجاج بالتي لا توصف وألسنتهم تلهج بالدعاء في المشاعر المقدسة لمن كان السبب في حجهم وتيسير السبل لهم كي يؤدوا النسك بكل يسر وطمأنينة.



ونوهت بالجهود المقدمة من كافة الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج وتوفير أسباب الأمن الصحي لهم، لافتاً إلى أن المملكة بذلت جهداً كبيراً في رعاية الحجاج وتنظيم الحج رغم جائحة كورونا.



وعبرت "الزهراني"، في ختام تصريحها لـ"سبق"، عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، كما قدمت شكرها لوزارة الصحة لتمكينها من المشاركة بالحج ونيل شرف خدمة الحجاج طوال رحلة الحج.