بدر العساكر: هذه قصة اللقاء الأول مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد حفظهما الله

أكد: أي شاب يؤمن بنفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب

روى بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد كيف كسب ثقة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصبح أحد المقربين إليه، ويدير مؤسسة مسك الخيرية بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأكد في معرض قوله: "أي شاب يعمل على نفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب وتؤمن به".

وقال في ليوان المديفر البارحة: "الحمد الله أنا محظوظ على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون على قدر من المسؤولية التي لا أزال أشاهد نفسي مُقصرًا إلى حد ما، وإن شاء الله نقوم بالعمل الذي يرضي القيادة والملك وولي العهد الذي آماله كبيرة في هذه القطاع".

وأشار: "وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وأي شاب قادر على أنه يصل لمرحلة هو يرى نفسه فيها إذا عمل على نفسه، وعندنا قيادة تؤمن بالطاقات الشبابية" .

وعن بداية علاقته بولي العهد قال: "بداية تعرفي على الأمير محمد بن سلمان كانت عام 2006 من خلال عملي في الغرفة التجارية بالرياض، فكانت لجنة شباب الأعمال تعمل على عدة مبادرات من بينها فكرة تأسيس جائزة تحمل اسم الملك سلمان، الذي كان وقتها أميراً للرياض، وسميت "جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال" وكانت تركز على تنمية مهارات الشباب فيما يخص ريادة الأعمال".

وأشار: "ورفع المقترح للملك سلمان عندما كان أميراً للرياض لتأسيس أعضاء مجلس الأمناء، فكان الأمير محمد من بين أعضاء مجلس الأمناء، وتنامت العلاقة فيما بعد وأصبح الأمير محمد رئيساً للجنة التنفيذية للجائزة وطورنا أعمالها".

وأردف: "ثم أقيم أول حفل لتسليم جائزة الأمير سلمان بدعم منهما فدعاني ولي العهد 2009، بعد أن كلّفه الملك باستلام مهام مرتبطة بالقطاع غير الربحي الخاص بالمؤسسات التي كانت تحت إدارته فكلفني بالعمل معه في المكتب الخاص فوافقت لشغفي وحبي للعمل معه".