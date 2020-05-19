"التجارة": جولات رقابية استباقية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

للتأكد من استمرارية عملها والتزامها بأنظمة حماية المستهلك في ظل الإجراءات الاحترازية

تنفذ وزارة التجارة ضمن خطتها الخاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، جولات رقابية استباقية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات.

وتقوم الفرق الرقابية كذلك بالتحقق من التزام المنشآت التجارية المخالفات بأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة؛ لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.