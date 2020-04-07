"إمارة نجران": مصاب "كورونا" يتسبَّب برفع حالات الاشتباه بالمنطقة

بعد حضوره مناسبات وعزاء ومواقع أخرى

أوضحت إمارة منطقة نجران قبل قليل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن أحد المصابين بفيروس كورونا تسبب برفع حالات الاشتباه بعد حضوره مناسبات وعزاء، ومواقع أخرى.

وقالت إمارة نجران في التغريدة: "بعد التقصي لأحد المصابين بكورونا، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه؛ إذ حضر مناسبات عدة، منها مناسبة بين ٣١ شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع، ولامسها؛ لذا (#الزم_بيتك و#خليك_بالبيت فـ #كلنا_مسؤول)".