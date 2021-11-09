السعودي "آل نمر" عضواً بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

بالإضافة لرئاسته للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2021/ 2025

انتخب أعضاء الجمعية العمومية العادية الـ23 للاتحاد الآسيوي لكرة اليد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل آل نمر عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ورئيسًا للجنة المسابقات والتنظيم للدورة الانتخابية 2025/2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم "عن بعد" بمشاركة نواب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

من جهته، عبر "فاضل" عن فخره واعتزازه بهذا المنصب الذي يعكس دعم واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لوصول أبناء الوطن للمناصب الدولية والقارية، متمنياً أن يكون عند حسن ظنهما، مثمناً ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي بانتخابه في عضوية المجلس ورئاسة لجنة المسابقات والتنظيم.