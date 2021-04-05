"الصحة": 5 ملايين جرعة لقاح كوفيد-19 حتى الآن عبر 587 موقعًا للتطعيم بالسعودية

أكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا جرعة لقاح كورونا أكثر من (5.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.
ونوهت "الصحة" بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح، وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj".
الوزارة نوَّهت بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي"
أكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا جرعة لقاح كورونا أكثر من (5.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.
ونوهت "الصحة" بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح، وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj".