"الصحة": 5 ملايين جرعة لقاح كوفيد-19 حتى الآن عبر 587 موقعًا للتطعيم بالسعودية

الوزارة نوَّهت بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي"

أكدت وزارة الصحة أن عدد الذين تلقوا جرعة لقاح كورونا أكثر من (5.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

‏ونوهت "الصحة" بهذه الخطوة قائلة: "خذ اللقاح، وسجِّل الآن عبر تطبيق صحتي onelink.to/yjc3nj".