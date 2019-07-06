الرائد يقترب من التعاقد مع نجم منتخب الكاميرون

كشفت تقارير صحفية أسكتلندية أن إدارة نادي الرائد اتفقت على ضم الكاميروني أرنولد دجوم بداية من الموسم المقبل قادمًا من فريق هارتس المنافس بالدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "فوتبول سكوتلاند" الأسكتلندية في تقرير لها أن لاعب الوسط الكاميروني سيلعب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل بعدما أبرم اتفاق بالانتقال إلى الرائد لمدة موسمين.

ويوجد حاليًا دجوم في مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا مع الكاميرون حيث تلتقي بلاده مع نيجيريا في ثمن النهائي السبت.

وبحسب الصحيفة فإن الإعلان الرسمي سيتم في أعقاب فراغ اللاعب من المشاركة في كأس أمم إفريقيا.