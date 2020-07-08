"مدني أبها" ينتشل جثة مواطن سقط في منطقة وعرة بعين الذيبة

"السيد" جدَّد الدعوة إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري

تمكنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة عسير اليوم الأربعاء من انتشال جثة مواطن، سقط في منطقة وعرة بعين الذيبة بمركز السودة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، اليوم الأربعاء: إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغًا عن سقوط شخص في منطقة وعرة بعين الذيبة بالسودة؛ فتم نقل الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول لأقصى مكان تصل له الآليات قرب موقع الحالة قامت فرق الإنقاذ بالترجل والسير لمسافة تزيد على ٤ كم في منطقة جبلية وعرة، وبرفقتهم التجهيزات اللازمة.

وأضاف: عقب الوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر تقريبًا من جبل مرتفع ومنحدر إلى أسفل وادٍ بارتفاع ٢٠ مترًا تقريبًا؛ فقامت فرق الإنقاذ بالنزول باستخدام الحبال وسلم الكلال ووسائل التامين وصولاً للشخص، وتم حمله على النقالة، وسحبه للأعلى، وإخراجه، ثم العمل على إيصاله لمنطقة تجمُّع الآليات وهو في حالة وفاة، حسبما أوضح المسعفون من الهلال الأحمر. وتم تسليم الحادث للجهة المختصة.

وجدد "السـيد" الدعوة إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، قد تشكل خطورة، مع متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.. متمنيًا السلامة للجميع.