مدرسة تعليم قيادة المركبات بعفيف تبدأ مرحلة تسليم رخص السياقة للمتدربات

بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف

سلمت مدرسة الهاجري لتعليم القيادة بعفيف، رخص السياقة للمتدربات من محافظة عفيف، ومختلف محافظات ومناطق المملكة، بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي مكثف في المدرسة، وذلك بعد اجتيازهن للاختبارات النظرية والعملية ضمن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 30 ساعة تدريبية، استطعن من خلالها اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

من جهته، أوضح محمد بن حسين الهاجري، أن المدرسة قد حرصت على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، مع المساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.

وأضاف "الهاجري": "التسجيل في المدرسة مستمر على مدار الساعة، من خلال الرابط: http://afifdriving.com/، بكل يسر وسهولة، كما أنها تأتي المدرسة بطاقة استيعابية كبيرة، حيث يتسع الميدان لعدد كبير من سيارات التدريب، إضافة إلى التدريب النظري والمحاكاة، كما أنها على جاهزية تامة لاستقبال المتقدمات من جميع مناطق ومحافظات المملكة، ونستقبل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الاستفسارات والرد عليها".