وزارة الصحة المغربية تعلن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا

مواطن قَدِم من إيطاليا منذ نحو أسبوعَيْن

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم شفاء أول مصاب لديها بفيروس كورونا، وهو مواطن مغربي، قَدِم من إيطاليا منذ نحو أسبوعَيْن.

وأكدت الوزارة أن الحالات الأخرى المسجَّلة تتجاوب مع العلاج، ووضعها الصحي في تحسُّن مستمر، باستثناء مواطنة فرنسية من أصل سنغالي، في وضعية حرجة بسبب إصابتها بأمراض مزمنة.