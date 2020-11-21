حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا تعرّض لحالة غرق بشاطئ الحريضة

أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد المطيري، بأن فرقة غواصي البحث والإنقاذ والسلامة تمكنت -بفضل من الله - من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

وقال: "أجرت الفرقة الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقلته إلى مستشفى القحمة العام، وحالته الصحية جيدة - ولله الحمد -".