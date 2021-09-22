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على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الحوكمة العالمية مع "ترويكا مجموعة الـ20"

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شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحوكمة العالمية مع ترويكا مجموعة العشرين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.