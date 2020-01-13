السفارة السعودية بتركيا تحذِّر من الاستثمار هناك دون معرفة القوانين التركية

نبهت من الانسياق وراء العروض التسويقية غير الموثوقة

حذرت السفارة السعودية في تركيا من مغبة الاستثمار هناك دون الإلمام الكامل بالقوانين ومعرفة طرق البيع والشراء، وهو التحذير الذي أطلقته السفارة غير مرة.

كما نبّهت السفارة المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، وحذرت كذلك من الانسياق وراء العروض التسويقية غير الموثوقة.

وقالت في بيانٍ لها: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا التنبيه مجدداً للمواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا، مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال، ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظاً لحقوقهم".



وتابعت: "وتنبه أيضاً المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة".

