أمانة جدة ترصد 111 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتغلق 65 منشأة

قالت إنها نفذت أمس 4025 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية

ضاعفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 65 منشأة مخالفة.



وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4025 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 111 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس درجة حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.