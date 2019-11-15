"آل الشيخ" لـ "ميسي": بفضل "محمد بن سلمان" كل العالم يأتي إلى هنا

تمنى أن يضم النجم الأرجنتيني إلى "الميريا" بعد خمس سنوات

استضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ أسطورة نادي برشلونة وقائد راقصي "التانجو"، في منزله أمس الخميس.

ويُوجد ميسي؛ في السعودية، قُبيل مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، بملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ؛ صوراً عدة له مع ليونيل ميسي؛ الذي تقدّم بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة السعودية الرياض، تأهباً لمواجهة البرازيل، وتبادلا الأحاديث، وسط أجواءٍ رائعة.

وقال تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا، الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني، للنجم الأرجنتيني الشهير بعد الترحيب به في المملكة العربية السعودية: "أتمنى أن تكون في فريقي ألميريا بعد 5 أعوام، عندما يكون سعرك أرخص من الآن بكثير".

وأضاف آل الشيخ "أنا سعيد بعودتك هنا، هناك كثير من الأمور قد تغيّرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غيّر الكثير، وأصبح كل العالم يأتي إلينا، هو يبني الآن السعودية الجديدة".

وامتدح المستشار تركي آل الشيخ؛ العلاقات السعودية - الأرجنتينية، وعن لقائه أبرز نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم النجم باتيستوتا.

كما تطرق اللقاء للحديث عن المنتخب السعودي لكرة القدم، ونادي الهلال حيث قال آل الشيخ: "نتمنى قريباً أن يعود منتخبنا الوطني لما كان في سابق عهده على مستوى القارة الآسيوية، كما أن فريق الهلال الآن سيلعب النهائي الآسيوي بعد نحو أسبوع مع نادي أوراوا الياباني، وأتمنى أن ينجح في تحقيق اللقب".