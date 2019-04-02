"المساحة الجيولوجية" ترشح 5 كهوف لتصبح مزارات سياحية بالمملكة

رشحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 5 من الكهوف الطبيعية في المملكة، لتصبح مزارات سياحية مستقبلاً، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتسهم بذلك في تنمية السياحة الوطنية بالمملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

وبيّنت الهيئة أنها اكتشفت 207 كهوف في مختلف مناطق المملكة، بعضها يزيد عمره على 30 مليون عام.