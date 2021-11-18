"التحالف": 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف آخر 24 ساعة

شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفّذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في مأرب والجوف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر إرهابي، وهناك 27 ألف صريع من المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمّل المزيد من الخسائر.