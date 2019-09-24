مطار الملك عبدالعزيز.. أعلى برج للمراقبة في العالم يضم كافة الخدمات التقنية

افتتحه خادم الحرمين اليوم ويُعد من أهم المشروعات الحيوية بجدة

يُعد مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ويقع على بعد 19 كيلو مترًا شمال محافظة جدة, من أهم المشروعات الحيوية التي شهدتها المحافظة وتتمتع بثقل اقتصادي كبير, وتشهد نمواً مضطرداً في حركتها الجوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي أحد أكثر مطارات المملكة حركة، ويصف مطارها بأنه البوابة الجوية للحرمين الشريفين.

وحرصت الهيئة العامة للطيران المدني على اختيار موقع مجمع صالات السفر الجديد وفق معايير تتناسب مع جميع مراحل التطوير, وعلى نحو يضمن المرونة في التصاميم, والمحافظة على إجراءات الأمن وسلامة الملاحة الجوية أثناء التنفيذ, مع إمكانية ربط جميع الطرق السريعة والمحيطة بالمطار بالمدخل الرئيس لمجمع صالات السفر من الجهة الجنوبية والشمالية, وتوفير مساحات شاسعة للتنمية التجارية, إلى جانب تحقيق الانسيابية اللازمة في تنفيذ المشروع بحيث لا يؤثر سير العمل في المشروع على حركة السفر بشكل خاص والحركة الجوية بشكل عام.

وتميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة المملكة العربية السعودية بشكل عام, وبيئة مدينة جدة التاريخية بشكل خاص, في حين جرى نشر المسطحات الخضراء حول وداخل مجمع الصالات, مما يضفي المزيد من الجمال على منشآت المطار, ومن بين ذلك إنشاء حديقة داخلية بمساحة 18 ألف متر مربع, يتوسطها محطة القطار الآلي, وحوض مائي للأسماك يتوسط مركز النقل بارتفاع يصل إلى 14 مترًا, وقطر 10 أمتار, ويتسع لمليون لتر ماء, ويضم مجموعة من الشعب المرجانية وأسماك البحر الأحمر مما سيربط المطار ذهنياً ببيئة جدة البحرية, بغية استمتاع المُسافر بمشاهدتها, فيما يتم تجهيز أنظمة المطار التقنية التي تعمل بشكلٍ ذاتي من بينها كاونترات الخدمة الذاتية, وأنظمة السلامة, والأنظمة الملاحية, وأنظمة تزويد الطائرات بالوقود, وكذا أنظمة نقل الأمتعة, وأنظمة مخاطبة الجمهور وغيرها من الأنظمة الذكية الحديثة.



مرافق المطار الجديد

وتضم مرافق المطار الجديد العديد من العناصر منها مجمع صالات السفر التي تُعد من أضخم مرافق المشروع, إذ تبلغ مساحته 810 آلاف متر مربع, وسيتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقفه, في حين خُصصت مساحة تبلغ 27,987 متراً مربعاً بداخله للاستثمار التجاري, كما تضم 220 كاونتراً و 80 جهازًا للخدمة الذاتية لجميع خطوط الطيران, و 56 كاونتراً للجوازات في منطقة المغادرة, و 72 كاونتراً للجوازات في منطقة القدوم, و 117 جهاز ABC KIOSK للخدمة الذاتية للجوازات في منطقتي المغادرة والقدوم, و 46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل A380, و94 جسراً متحركاً لخدمة الطائرات من مختلف الأحجام, بمعدل جسرين لكل بوابة تخدم 70 طائرة في آن واحد وفقاً لفئات الطائرات (E) و (F) و (C), و 28 موقف انتظار للطائرات حول صالات السفر, و42 قاعة انتظار للرحلات الدولية, و24 قاعة انتظار للرحلات الداخلية, و16 قاعة انتظار للرحلات المزدوجة للدولي والداخلي، التي توظف حسب متطلبات التشغيل وأوقات الذروة, إذ يمكن الفصل بينها أو ضم البعض منها إلى كل من الصالات الدولية , أو المحلية بواسطة قواطع وأبواب زجاجية مخصصة لهذا الشأن.



4 قاعات انتظار لرحلات كبار الشخصيات

ويشتمل كذلك على 4 قاعات انتظار لرحلات كبار الشخصيات, و 8 قاعات انتظار إضافية, و5 صالات لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال, 2 منها للمسافرين على الرحلات المغادرة الدولية, و2 للمسافرين على الرحلات المغادرة الداخلية, أما الخامسة فهي للمسافرين المواصلين على رحلات دولية وداخلية, بالإضافة إلى نظام قطار آلي لنقل ركاب الرحلات الدولية داخل مجمع الصالات متصل بنفق يوصل إلى مركز للصيانة, وينطوي النظام على 10 عربات قاطرات لنظام مناولة الأمتعة, وهو من الأنظمة الذكية المتطورة لمناولة أمتعة المسافرين, حيث تبلغ أطوال سيوره بـ 34 كيلو متراً، مرتبط بأحدث أنظمة الأمن متعددة المستويات, أما فيما يخص الفنادق للمسافرين فقد جرى تأمين فندق للمواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) بمستوى أربع نجوم يضم 120غرفة.

ويُعد مركز النقل العام القلب النابض لمنظومة نقل متكاملة, إذ يقع بين مجمع صالات السفر ومبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق, مما سيمكن المسافرين ورواد المطار من الوصول إليه بسهولة ويسر, ومن ثم فهو بمثابة الرابط بين مبنى صالات السفر ومبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق ومحطة القطار والمترو وموقف سيارات الأجرة ومحطة الحافلات, الأمر الذي سيوفر لرواد المطار بشكل عام والمسافرين بشكل خاص جميع وسائل النقل الأرضية، ويتيح لهم حرية اختيار واسطة النقل الأنسب لكل منهم، التي ستنقلهم إلى وجهتهم النهائية , فيما يتوفر في المركز عدد من المطاعم والمقاهي.



مواقف للسيارات متعددة

كما جرى تزويد المطار الجديد بمواقف للسيارات متعددة أولها مبنى يضم 4 طوابق, ويرتبط بمجمع صالات السفر بشكل مباشر, في حين يوفر مواقف للمدد القصيرة تستوعب 8200 سيارة , وقد جُهز المبنى بنظام إرشادي ذكي لتحديد المواقف الشاغرة ولوحات إلكترونية لإرشاد السائقين للمواقف الشاغرة , فيما تتوفر مواقف سطحية مظللة للمدد الطويلة, منها مواقف عامة تستوعب 4356 سيارة, ومنها ما هو مخصص للحافلات تستوعب 48 حافلة, وكذلك لسيارات الأجرة تستوعب 651 سيارة, علاوة على موقف آخر يستوعب 1222 سيارة مخصص لشركات تأجير السيارات, ومواقف سيارات العاملين بالمطار تستوعب 7187 سيارة.



أعلى أبراج المراقبة في العالم

ويتميز برج المراقبة في المطار بأنه من أعلى أبراج المراقبة في العالم , ومن المرافق المتميزة في المشروع , حيث يبلغ ارتفاعه 136 متراً, ويعلوه هوائي بارتفاع 9 أمتار , جهز بأحدث تقنيات الملاحة الجوية خُصص الطابق الأعلى رقم 20 منه لمراقبة حركة الطائرات في المجال الجوي, فيما خصص الطابق 19 لمراقبة حركة الطائرات على مستوى الساحة الجوية, ويضم مجمع البرج مركزاً لتدريب موظفي المراقبة الجوية يشتمل على أجهزة محاكاة حركة الطيران الجوية الأرضية, ومواقع للراحة تستخدم من قبل المراقبين الجويين, وأجهزة لمراقبة الطقس والأحوال الجوية.



شبكة الطرق والجسور

وعن شبكة الطرق والجسور, فقد جرى إنشاء شبكة طرق جديدة بمجموع أطوالها يصل إلى 36 كيلو مترًا, علاوة على جسور بطول 13 كيلو متراً, وكذلك نفق بطول 2.5 كيلو مترات, إلى جانب إنشاء ممرات وساحات للطيران تتمثل في ممرات موازية للمداج الحالية, وساحات جانب الطيران بمساحة 2.170.000 متر مربع, ومواقف لانتظار الطائرات حول مجمع صالات السفر تستوعب 28 طائرة تستهدف سرعة عمليات تحرك الطائرات من وإلى جسور البوابات الرئيسة المرتبطة بصالات السفر، وسيتم إمداد جميع مواقف الطائرات بالوقود والكهرباء والمياه عبر تمديدات تحت الأرض دون الحاجة لاستخدام سيارات أو معدات لضمان سرعة وسلاسة العمليات التشغيلية.



مركزان متكاملان للمعلومات

أما ما يتعلق بمراكز المعلومات في المشروع فقد جرى تأمين مركزان متكاملان للمعلومات متصلان بشبكة كابلات "ألياف ضوئية, وهما متطابقان في الحجم والسعة والوظيفة, ويمكن لكل منهما العمل بشكل مستقل وبالتوازي جُهزا بإمداد للطاقات الاحتياطية التي تعمل بشكل تلقائي في حال انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه, وذلك من ثلاثة مصادر مختلفة (TIER3), لخدمة وإدارة جميع الأنظمة الذكية في المطار .



مسجد ومصليات

وأنشأ مشروع المطار الجديد مسجداً ومصليات لخدمة جميع رواد المطار ومدينة المطار, وهو يمثل أحد معالم المطار البارزة, حيث جرى تصميمة ليمثل تحفة معمارية مستوحاة من التراث الإسلامي, ويتسع لـ 3000 مصلٍ, وتتبعه باحة خارجية للصلاة بمساحة 2450 متراً مربعاً , تتسع لحوالي 1500 مصل, في حين خُصص طابق المسجد العلوي للنساء يتسع لنحو 700 سيدة.



حديقة خارجية ضخمة

ويتبع المسجد أيضاً حديقة خارجية ضخمة بمساحات خضراء تقدر بنحو 30 ألف متر مربع يتوسطها بركة مياه, بموقف سيارات مظلل خاص يتسع لأكثر من 500 سيارة، وروعي في المشروع ضرورة توفير الوقت على المسافرين, وكذا تم تجهيز 80 مصلى في مختلف طوابق مجمع الصالات بالقرب من بوابات السفر ألحق بجميعها دورات المياه اللازمة, مع أماكن مخصصة لحفظ أمتعة المسافرين أثناء أداء الصلوات.



مجمع صالات السفر الجديد

وحرصت الهيئة العامة للطيران المدني على اختيار موقع مجمع صالات السفر الجديد وفق معايير تتناسب مع جميع مراحل التطوير, وعلى نحو يضمن المرونة في التصاميم, والمحافظة على إجراءات الأمن وسلامة الملاحة الجوية أثناء التنفيذ, مع إمكانية ربط جميع الطرق السريعة والمحيطة بالمطار بالمدخل الرئيس لمجمع صالات السفر من الجهة الجنوبية والشمالية, وتوفير مساحات شاسعة للتنمية التجارية, إلى جانب تحقيق الانسيابية اللازمة في تنفيذ المشروع بحيث لا يؤثر سير العمل في المشروع على حركة السفر بشكل خاص والحركة الجوية بشكل عام.