"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 9 مساءً

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.