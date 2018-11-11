جامعة حائل تعلن موعد انطلاق فعاليات معرض الكتاب والتقنية السادس

يستهدف جميع فئات المجتمع ويرافقه عدد من النشاطات والفعاليات

حدّدت جامعة حائل، الثلاثاء القادم الخامس من شهر ربيع الأول الجاري، موعداً لفعاليات معرض الكتاب والتقنية السادس، بمبنى كلية الهندسة بالمدينة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون المكتبات في جامعة حائل الدكتور محمد الشهري؛ أنه سيشارك في المعرض عدد من دور النشر والمكتبات في المملكة، إضافة إلى كبريات شركات التقنية والاتصالات ووكلاء أجهزة الكمبيوتر والهواتف ومستلزماتها.

وأضاف الشهري؛ أن الجامعة تستهدف من خلال هذا المعرض جميع فئات المجتمع وهو الهدف الذي حرصت عليه الجامعة عبر إشراك الجهات التقنية والتكنولوجية في المعرض.

وأردف، ستقام على هامش المعرض عدد من النشاطات مثل معرض الفنون الجميلة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون، إضافة إلى نشاطات أخرى تتعلق بالطفل والرسم الحر، وتهدف العمادة إلى بناء مجتمع محب للقراءة وهو جزء من دور الجامعة الإيجابي في دعم ورعاية وتنمية المجتمع.

وكشف الدكتور "الشهري"؛ عن برنامج دعم احتياجات الطلاب (تيسير) الذي يهدف إلى تسهيل حصول طلاب وطالبات الجامعة على الكتب وأجهزة الكمبيوتر بأسعار أقل، وبتقسيط مريح، حيث سيقوم صندوق الطلاب بتسهيل حصول الطالب على المشتريات من المعرض، وتقسيط المبلغ على أقساط مريحة من مكافأته الشهرية.

ونوّه برعاية ودعم مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم؛ للمعرض، وحرصه على دعم احتياجات أبنائه الطلاب، حيث وجّه بتقديم جميع التسهيلات لحصول طلاب وطالبات الجامعة على المستلزمات الدراسية من كتب وأجهزة بأقل الأسعار.