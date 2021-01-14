العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي داكار.. و كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة

فاز السائق القطري ناصر العطية، اليوم الخميس، بالمرحلة الحادية عشرة من رالي دكار 2021، المقام في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، متفوقاً على منافسه الفرنسي ستيفان بيترانسيل متصدر الترتيب العام الذي حل ثانياً، فيما بقي حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث.



وقد أحرز السائق القطري ناصر بن صالح العطية فوزه السادس بإحدى مراحل رالي داكار 2021، نجح القطري بالتقدُّم على مُنافسه الرئيسي استيفان بيترانسل خلال المرحلة، لكن هذا لم يُغيِّر كثيرًا من واقع حال تصدُّر استيفان للترتيب العام المُؤقت لفئة السيارات بفارق ربع ساعة عن ناصر.



وقطع ناصر العطية المسافة التي امتدت من العلا إلى ينبع في ظرف 4 ساعات و34 دقيقة و24 ثانية.



وسجَّل الدرّاج التشيلي جيوفاني إنريكو أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الـ11 في فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "اكوادز"، وهو ثاني فوزٍ له بإحدى مراحل الرالي هذا العام، يليه بفارق دقيقة الأرجنتيني مانويل أندوخار.



وفاز السائق أنطون شيبالوف بالمرحلة الخاصة الـ11 في فئة الشاحنات، في حين خسر دميتري سوتنيكوف حوالي أكثر من سبع دقائق خلال المرحلة، لكن لم يحصل تغيير في الترتيب العام للفئة، مع تصدر سوتنيكوف الفئة يليه شيبالوف، الذي نجح بتقليص الفارق بينهما لأقل من 40 دقيقة في الترتيب العام، ولا يبدو أن الوضع سيتغيَّر في المرحلة الأخيرة يوم غد.



في حين لا يزال سيث كوينترو في صدارة فئة المركبات الخفيفة بعد 362 كيلومترًا من المرحلة الخاصة، ورافع تقدّمه إلى ثماني دقائق تقريبًا عن تشاليكو لوبيز، الذي تقدَّم للمركز الثاني، ويتواجد أوستن جونز ثالثًا بفارق 15 دقيقة عن المُتصدر، وخسر لغاية الآن ستّ دقائق أمام تشاليكو.



واجتاز البريطاني سام ساندرلاند خطّ نهاية المرحلة الخاصة الـ11 بلباس الفائز بها، وهذا أول فوزٍ له بإحدى مراحل الرالي مُنذ رالي داكار 2019، كما أنها المرة الأولى في رالي داكار 2021 التي يُنهي إحدى مراحله ضمن المراكز الثلاثة الأولى. حافظ درّاجُ "كاي تي أم" على فارقٍ جيِّدٍ بينه وبين التشيلي بابلو كوينتانِيَّا درّاج فريق "هاسكفارنا".



وقلّص سام ساندرلاند أفضليّة كيفن بينافيديس متصدّر الترتيب العام لرالي داكار في فئة الدرّاجات الناريّة خلال المرحلة ما قبل الأخيرة، ليقتصر الفارق بينهما على 4 دقائق بالتوجّه إلى اليوم الأخير.



وحقّق ساندرلاند فوزه الأوّل في مرحلة من مراحل رالي داكار 2021 في المملكة العربيّة السعوديّة ضمن المرحلة الرابطة بين العُلا وينبع، ليُقلّص بذلك الفارق بينه وبين بينافيديس من 10 دقائق إلى 4.