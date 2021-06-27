النصر يقترب من مخالصة الكوري "كيم".. بنظام الإعارة

أشارت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر، اقتربت إلى اتفاق مع محترف الفريق الكروي الأول الكوري "كيم" من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه، بعد تعرض اللاعب للإصابة في ديسمبر 2020.

وبات الكوري "كيم" قريبًا من العودة إلى ناديه السابق جيونبوك الكوري، بنظام الإعارة.