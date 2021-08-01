الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.