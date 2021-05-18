"الصحة": تسجيل 1047 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 847 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، تسجيل 1047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 435027 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 847 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 419761 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7188 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8078 والحالات الحرجة 1384 حالة.