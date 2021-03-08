أمين عسير يدشن أعمال إدارة الرقابة الإلكترونية ببلدية محايل

"حافظ": ربطنا أكثر من 35%؜ من المنشآت لضمان أعلى المعايير

دشّن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، بمقر الأمانة، في مدينة أبها، أعمال إدارة الرقابة الإلكترونية ببلدية محايل عسير.

وتعنى هذه الإدارة بأعمال مراقبة المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة والتي بدأت البلدية فعليا منذ وقت مبكر بإلزام المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بربط كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بإدارة الرقابة الإلكترونية بالبلدية، بالإضافة إلى أماكن التجهيز والتحضير في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وما في حكمها.

وقال رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي حافظ: إن هذه الخطوة ستشمل جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة.

وأضاف: هذه المبادرة جاءت بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة؛ حرصاً منه في الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء، والرقي بأعلى معايير السلامة الغذائية، وحماية المستهلك.

كما تأتي لضمان تقديم المنتج الغذائي بأفضل الطرق، من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة العامة والتحقق من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البلدية والصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد تطبيق الربط فعلياً ووصلت نسبة المنشآت التجارية المرتبطة بأكثر من ٣٥٪؜ حتى الآن على مستوى المحافظة.

وقال: إن البلدية ستلزم المنشآت التجارية بتطوير وتحسين الواجهات واللوحات التجارية، بما يتوافق مع مبادرة معالجة التشوه البصري، والتي تعد إحدى أهم عناصر برنامج تحسين المشهد الحضري.

ونوه إلى أن البلدية تسعى إلى المحافظة على المشهد الحضري من خلال استمرار التقيد بالمواصفات والمعايير والتصاميم التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة.

وأشار "حافظ" إلى أن هذه الخطوة ستشمل معالجة أي تشوهات بصرية في واجهات المنشآت التجارية من مكيفات ومواسير وأسلاك ودهانات، إضافة إلى تحسين الواجهات المتهالكة وضبط أبعاد وأشكال اللوحات للمحال التجارية وأماكنها، حسب كل واجهة.

فيما سيتم إلزام المنشآت التجارية بالتعاقد مع شركات متخصصة للنظافة، لضمان جمع ونقل النفايات علاوة على تخصيص عمال لنظافة المواقف الخارجية لكل منشأة، حرصا على عدم انتشار النفايات وتبعثرها وحفاظاً على صحة البيئة والمنظر العام.

من جهته، عبر الدكتور وليد الحميدي عن تقديره للجهود التي تبذلها بلدية محايل عسير، وحثهم على الاستمرار في تطوير العمل البلدي، مقدماً لهم الشكر والتقدير على هذا الإنجاز.