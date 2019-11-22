تأكيدًا لما نشرته "سبق".. شرطة الشرقية تعلن توقيف مطلق النار على المعهد

مواطن عشريني ارتكب الواقعة بسلاح رشاش إثر خلاف مع العاملين بالمعهد

تأكيدًا لما نشرته "سبق"، أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغًا عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص؛ إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد.

وقال المتحدث: تم القبض على المتهم، وهو مواطن عشريني، كما تم ضبط سلاح الجريمة بحوزته، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.



وكانت شرطة حفر الباطن قد قبضت مساء يوم الخميس، على شاب عشريني قام بإشهار وإطلاق النار من سلاح ناري "رشاش"، وذلك بعد وقت وجيز وقياسي بعد بلاغ تقدم به أحد المتضررين، والذي وثّق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتفصيلًا: ووفق مصادر "سبق": إنه عند تمام الساعة 1:45 من مساء اليوم الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بدخول شاب عشريني لمقر أحد المعاهد التعليمية الخاصة بسلاح من نوع "رشاش"، ومن ثَم قام بإطلاق النار وسط المقر، وقام بالهروب عبر مركبته الخاصة من نوع تويوتا "كامري" لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أنه بعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة لسلاح رشاش، وظرف فارغ واحد، ومقذوف واحد داخل أحد الكراسي بالمكاتب، وتم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية ولله الحمد.

وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود والبحث، تكللت بفضل الله بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.