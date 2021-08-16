أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان"

أجرى جراحة في تخصصي الملك فيصل

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة خضر بن محمد العرجان أحد أعيان منطقة تبوك , بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أخيرًا, وسأل سموه الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

فيما أعرب "العرجان" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.