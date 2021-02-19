اهتزاز وصوت عالٍ.. "المدني" يُطلق إشعارًا تجريبيًا ب‎بحرة.. لا تقلقوا!

في الخامسة عصرًا ولتجربة الرسائل "ولا يتطلب منك اتخاذ أي إجراء"

يطلق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة عصراً، الإشعار التجريبي بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.

وأعلنت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في الحالات الطارئة، أنه سوف يتم التجربة في محافظة بحرة بمكة المكرمة وهو إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عالٍ عند الساعة الخامسة عصراً.

ودعا الدفاع المدني إلى عدم القلق، مؤكداً أن الرسائل تأتي لتجربة الرسائل ولا يتطلب منك اتخاذ أي إجراء.