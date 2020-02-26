"الصحة": لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" داخل السعودية

دعت للاتصال على 937 للاستفسار فيما يخص الفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل -حتى الآن- أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "Covid-19" داخل السعودية.

وأشارت إلى ‏أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس حول العالم 81067 شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم 30142 بينما توفي 2762، مضيفة: أن "الفرق المختصة فحصت 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2355 مسافراً من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين".

وأهابت "الصحة" بالجميع، التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.