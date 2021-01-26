إدارة "بايدن" تتعهد بإعادة المساعدات للفلسطينيين وفتح البعثات الدبلوماسية

"ميلز" أكد أن واشنطن تدعم حل الدولتين

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، بعودة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، وإعادة فتح بعثات الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية، التي كانت أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، في جلسة مجلس الأمن، اليوم، أن الولايات المتحدة ستعيد المساعدات الأميركية للفلسطينيين، وستعمل على اتخاذ الخطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "ميلز" أن واشنطن تدعم حل الدولتين المتفق عليهما بشكل متبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل، حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمن، إلى جانب دولة فلسطينية مستقرة.

وبين أن الولايات المتحدة ستحث إسرائيل والفلسطينيين على تجنب الخطوات الأحادية الجانب، التي تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.