كورونا.. ارتفاع الإصابات في تونس إلى 60 وماليزيا تسجل الوفاة الرابعة

كوالالمبور اكتشفت 153 حالة إصابة جديدة ليرتفع الاجمالي إلى 1183

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في تونس إلى 60 حالة مؤكدة، بعد اكتشاف ست حالات إصابة جديدة أمس، بعد إجراء 126 تحليلاً مخبرياً.

وأفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في لقاء صحفي لها اليوم، بوجود 41 حالة مستوردة من العدد الإجمالي للإصابات و19 حالة محلية.

يذكر أن تونس كانت أعلنت في وقت سابق عن حالة وفاة واحدة بهذا الفيروس.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم عن حالة وفاة رابعة مرتبطة بوباء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19".

وكانت الوزارة قد اكتشفت 153 حالة إصابة جديدة لترتفع حالات الإصابة إلى 1183 حالة.