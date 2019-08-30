تجاوبًا مع "سبق" وفيديو الخطر.. "بلدية الليث": رصدنا وأغلقنا الجسر الخشبي

مقطع وثّق فيه أحد مرتاديه إمكانية سقوط الأطفال.. جنباته بلا سياج

أكد رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه تم إغلاق جسر كورنيش الليث احترازيًّا.

جاء ذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق"؛ حيث قال "المالكي" في تصريح لـ"سبق": "إشارة لما تم نشره في صحيفة سبق بخصوص الجسر الخشبي بكورنيش الليث، نود إحاطتكم بأنه تم رصد الملاحظة منذ استلامي مهام العمل، وتم التنسيق مع إحدى المؤسسات لصيانته، وحتى الانتهاء من ذلك وبعد ما تم نشره في الصحيفة، تم إغلاق الجسر احترازيًّا".

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبرًا تحت عنوان: "فيديو.. الجسر الخشبي بكورنيش الليث خطر يتربص بالأطفال"، وثّق فيه أحد مرتادي كورنيش الليث، افتقار الجسر الخشبي للسياج في بعض جنباته؛ مما قد يتسبب في سقوط الأطفال داخل البحر من ارتفاع ثلاثة أمتار.

وأظهر الفيديو -الذي خص به "سبق"- خطورةَ الجسر الخشبي بالكورنيش؛ خاصةً على مرتاديه من الأطفال؛ حيث بدت أجزاء من جنباته دون سياج.

وتساءل المواطن عن أسباب عدم تأمين حواف الجسر الذي يرتاده الكثير من الأسر برفقة أطفالهم؛ مشيرًا إلى أن الجسر يشكل خطرًا على الزوار، مطالبًا الجهات المختصة -وعلى رأسها بلدية الليث- بضرورة تأمين حوافّ الجسر بسياج خشبي على وجه السرعة.