أمانة عامل نظافة تعيد "الآيفون" لصاحبه بعد فقده 3 أيام

يعمل في الواجهة البحرية بالخبر.. ونال مكافأة مادية

عكس عامل نظافة في الواجهة البحرية بمدينة الخبر صورة جميلة لزملائه في الميدان، عندما احتفظ بجهاز جوال من نوع "آيفون" حديث لمدة 3 أيام حتى حضر صاحبه واستلمه منه.

وفي التفاصيل، قال "فايز الحربي" إنهم أمضوا ليلتهم في المتنزهات الملاصقة للبحر بعد وصولهم من الرياض، وعند عودتهم للفندق في الخبر، أخبره ابنه "سامي" بفقدان هاتفه، وبدأوا في الاتصال، وظل يرنّ دون أن يسمعه أحد، وفي الصباح اتجهوا للموقع، وبحثوا عنه ولم يجدوه، وأخبروا عامل النظافة هناك ويدعى "تاج الوحيد" بفقدهم الهاتف، ووعدهم بالبحث، وفي اليوم الثالث عثر عليه.

وأضاف: "أخبرني عامل النظافة بالعثور عليه، وتوجهنا للموقع، وأعطانا الجهاز دون أن يطلب منّا أي مقابل، لكنني قدمت له مبلغاً مالياً مكافأةً؛ نظير صنيعه وأمانته".