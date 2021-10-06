الرياض بعد 42 عاماً.. تحرك لإخراج مخططات المنح من عزلتها

في مقدمتها "عريض" الواقع جنوب العاصمة والذي يضم آلاف القطع

بدأت أمانة منطقة الرياض التحرك لإخراج مخططات المنح من عزلتها بعد سنوات طويلة من الانتظار امتدت في بعضها إلى أكثر من 42 عاماً يأتي في مقدمتها مخطط عريض الضخم الواقع جنوب العاصمة والذي يضم آلاف القطع والتي وزعت في العام 1400 كمنح على المواطنين.

وتفصيلاً أكد مسؤولون في أمانة الرياض أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من عمل الدراسات الخاصة بالسيول لمخططات شرق الرياض لافتاً إلى أنه سيتم بعدها البدء بأعمال السفلتة وفيما يتعلق بمخططات عريض ومخطط 3020 بنمار ومخططات الشمال بين بأن أعمال السفلتة جارية حالياً بحسب الخطة المحددة لها بداية سفلتة الشوارع الرئيسة كمرحلة أولى جاء ذلك خلال لقاء عقده المجلس البلدي بالرياض في مقره بحي الملز مع مسؤولي الأمانة.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد عقد لقاء خاصاً مع وكيل أمين منطقة الرياض للمشاريع المهندس عبد الإله المشعل، وعدد من مديري الإدارات بالوكالة، وذلك لمناقشة مخرجات اللقاءات السابقة مع الوكالة، وتوصيات المجلس وقراراته المتعلقة بالطرق والمداخل وتنفيذها، بالإضافة إلى ملاحظات الجولات الميدانية وما رصده أعضاء المجلس، وعدد من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وكالة المشاريع بالأمانة.

وثمن خالد العريدي رئيس المجلس البلدي في مستهل اللقاء حرص الوكالة على المشاركة الفاعلة تعزيزاً للعلاقة التكاملية بين المجلس البلدي وأمانة منطقة الرياض، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات البلدية،

واختتم رئيس المجلس اللقاء بشكر وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبد الإله المشعل ومديري الإدارات بالأمانة على التفاعل والتعاون وما قدموه من إيضاحات في أثناء اللقاء لعدد من المشاريع التي تعمل عليها الأمانة خلال الفترة الحالية وتمت التوصية بتزويد وكالة المشاريع بجميع الملاحظات التي نوقشت في أثناء اللقاء، لتزويد المجلس بالإفادة الكاملة حيالها، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والطرق المدرجة ضمن جدول الملاحظات، مع أهمية العمل وفق أولوية متطلبات الأحياء التي سبق أن أقرها المجلس وأصدر بشأنها عدداًمن القرارات، بناء على اجتماعاته ولقاءاته مع سكان الأحياء.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق بهدف تسريع الاستفادة منها لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه في تلك المخططات.





وأكد المجلس البلدي في مدينة الرياض في وقت سابق لـ"سبق"، بأنه تمت مخاطبة الجهات الخدمية لإيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح بما فيها عريض، وبيّن أن شركة الكهرباء أوضحت أن العمل جارٍ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لإيصال الخدمة الكهربائية لمخطط عريض.

وأضاف: "أما شركة المياه فأوضحت أنه يلزم لإيصال خدمة المياه لمخططات المنح، تنفيذ عدد من عقود الخزانات والخطوط الرئيسة، بالإضافة إلى مشاريع الشبكات الداخلية، وكذلك الصرف الصحي لجهة تنفيذ منظومة من المشاريع، وهي محطة معالجة ومشاريع خطوط رئيسية، ومن ثم مشاريع الشبكات، وقد تم إدراج هذه العقود ضمن قائمة المشاريع المستقبلية، وسيتم طرحها حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة".