قمة الجولة تجمع الأهلي والاتحاد.. والهلال يخشى "انتفاضة" الفتح

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، أبرزها "ديربي جدة" الذي يجمع الأهلي والاتحاد عند الساعة الـ7:50 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

الأهلي - الاتحاد

يسعى الأهلي الرابع برصيد 14 نقطة إلى تحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه "الجديد - القديم" السويسري كريستيان غروس، وذلك بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الحزم، واللحاق بأندية المقدمة؛ إذ إن أي تعثر قد يُبعده إلى مراكز الوسط. ولم يخسر الأهلي في آخر 14 مباراة دورية جمعته بالاتحاد (فاز في 7، وتعادل في مثلها).

وفي المقابل يأمل الاتحاد (الحادي عشر برصيد 9 نقاط) بالخروج من دوامة الخسائر، وإيقاف نزيف النقاط، والتقدم خطوة إلى الأمام في جدول الترتيب بعد أن تلقى خسارته الخامسة في المسابقة في الجولة الماضية من أبها في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد محمد العبدلي.

الفتح - الهلال

يحل الهلال (المتصدر) بـ19 نقطة ضيفًا على الفتح الخامس عشر برصيد 4 نقاط على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ7:50 مساء.

يأمل الهلال بتجاوز آثار خسارته في الجولة الماضية من النصر، وهي الأولى له في المسابقة، وتحقيق نقاط المباراة لمواصلة الصدارة قبل مشاركته في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي المقابل يسعى الفتح إلى محاولة الخروج من الأزمة التي تعصف بالفريق بنيله 6 خسائر، وتحقيقه فوزًا وتعادلاً حتى الآن.

الفيحاء - الاتفاق

في آخر مباريات اليوم يستضيف ملعب المجمعة في مدينة المجمعة عند السادسة مساء لقاء الفيحاء الثاني عشر برصيد 9 نقاط مع الاتفاق العاشر بالرصيد ذاته.

يسعى الفريقان لمداواة الجراح، وإيقاف نزيف النقاط، والابتعاد عن مناطق الخطر، والزحف نحو مناطق الأمان (الوسط) الأكثر دفئًا.