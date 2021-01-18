"التعاون الإسلامي" يُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًّا باتجاه المملكة

العثيمين أكد تضامن المنظمة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا تجاه إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددًا في بيان اليوم، تضامن منظمة التعاون الإسلامي، ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها؛ متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين نتيجة تطاير شظايا المقذوف العسكري.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

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18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442 11:28 AM

العثيمين أكد تضامن المنظمة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

"التعاون الإسلامي" يُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًّا باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا تجاه إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددًا في بيان اليوم، تضامن منظمة التعاون الإسلامي، ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها؛ متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين نتيجة تطاير شظايا المقذوف العسكري.

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