تشيلسي يكسب ساوثهامبتون.. والتعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون

انتزع فريق تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ساوثهامبتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله تريفوه تشالوباه في الدقيقة التاسعة، وتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84 قبل أن يسجل بن تشيلويل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد جيمس وارد براوس في الدقيقة 77.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وانتهت مواجهة مانشستر يونايتد أمام ضيفه إيفرتون بالتعادل الإيجابي 1-1 .



افتتح الفرنسي أنطوني مارسيال التسجيل للـ"يونايتد" في الدقيقة 43 ثم أدرك أندروس تاونسيند التعادل للضيوف في الدقيقة 65.

ورفع يونايتد رصيده إلى 14 نقطة بالتساوي مع إيفرتون، فيما يتصدر بالرصيد عينه ليفربول الذي يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب (13 نقطة) الأحد في موقعة منتظرة.

وشهدت بقية المباريات تعادل بيرنلي مع نوريتش سيتي سلبيًا، وفوز ليدز يونايتد على واتفورد 1 - صفر، ووولفرهامبتون على نيوكاسل 2 - 1.