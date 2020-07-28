"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .

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28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 03:08 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، تسجيل 2688 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 225624 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1897 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270831 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 42418 والحالات الحرجة 2103 حالات .

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