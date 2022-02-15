أمريكا تدرس إشراك زوارق إسرائيلية في عملياتها بالشرق الأوسط

مسؤول رجَّح ضم ممثل لتل أبيب لمقر الأسطول

كشف مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء أن البحرية الأمريكية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مُسيَّرة في عملياتها بالشرق الأوسط.

وأفاد المسؤول بأنه "من المقرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 29 التي تنشر ملحقًا عسكريًّا في مقر الأسطول الأمريكي في البحرين"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف بأن "الملحق العسكري الذي لم يعلن اسمه بعد من المحتمل أن يكون برتبة كابتن أو كوماندر".

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بزيارة إلى البحرين، التي يوجد بها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، والعديد من فِرق المهام البحرية الدولية.