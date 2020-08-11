غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.