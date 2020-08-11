غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.

غانا فيروس كورونا الجديد

0

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:21 AM

خلال الساعات الـ 24 الماضية

غانا: 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 194

سجلت غانا خلال الساعات الـ 24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

غانا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020