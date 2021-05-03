تضم 400 ألف منتسب.. ألمانيا تفكك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية

اعتقلت 3 أشخاص وتلاحق رابعًا دولياً

أعلنت الشرطة القضائية الألمانية، اليوم (الاثنين)، تفكيك شبكة لاستغلال الأطفال في مواد إباحية على الإنترنت المظلم، وصفتها بأنها من الأكبر في العالم، وتضم أكثر من 400 ألف منتسب.

وأفادت الشرطة في بيان نقلته "فرانس 24" بأنها فككت منصّة قائمة منذ العام 2019 في منتصف أبريل (نيسان).

وأضافت أنها أوقفت ثلاثة ألمان في ختام تحقيق استغرق أشهر عدة أجرته وحدة خاصة في الشرطة بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وبالتعاون مع شرطة كل من هولندا، والسويد، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، كما أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق ألماني رابع مقيم في الباراغواي، يفترض بموجبها تسليمه إلى السلطات الألمانية.

وذكرت الشرطة أن المنصة كانت ذات بعد دولي وتستخدم لتبادل المحتويات الإباحية عن قاصرين بين أفرادها، أي بشكل أساسي صور ومقاطع فيديو لتعديات جنسية ترتكب على فتيان.

وبينت أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 40 و49 و58 عاماً يشتبه بأنهم كانوا يتولون إدارة منصة المواد الإباحية عن الأطفال، أما الرابع وعمره 64 عاماً، فيشتبه بأنه كان من مستخدمي المنصة الأكثر نشاطاً ونشر أكثر من 3500 رسالة عليها.