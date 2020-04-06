الفلبين تسجل 11 حالة وفاة و414 إصابة جديدة بكورونا

حصيلة ضحايا الفيروس بلغت 163

سجلت الفلبين اليوم 11 حالة وفاة إضافية و414 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية: إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب المرض بلغت 163 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 3660 حالة، وتعافى 73 مريضًا.