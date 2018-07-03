أمانة الشمالية تبعث رسائل توعوية للمحافظة على المتنزهات والحدائق العامة

حثت على التعاون مع الإدارات المعنية لنقل الصورة الحضارية للمنطقة

حثت أمانة منطقة الحدود الشمالية الجميع، بالمحافظة على المنتزهات والحدائق العامة، ونشرت العديد من العبارات التوعوية عبر مواقعها على منصات التواصل ‏الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قالت الأمانة : "نسعد بأن تكون المتنزهات والحدائق العامة والساحات البلدية وجهتك للتنزّه، فشاركنا المحافظة عليها".

‏

‏وأكدت الأمانة على الاهتمام بنظافة الحدائق والمتنزهات والمحافظة على مرافقها من دون عبث وتطاول، مبينةً أن هناك متابعة مستمرة على المواقع والمنتزهات العامة، وحثت الجميع على التعاون مع الإدارات المعنية بالحدائق والمتنزهات لعكس الصورة المشرقة والحضارية للمنطقة.