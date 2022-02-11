تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14/ 2/ 2022

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. في إطار جهود حكومة المملكة للتعامل مع آثار الجائحة

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9/ 12/ 2021م إلى 7/ 2/ 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ الموافق 14/ 2/ 2022م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).

وسيتم التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.