"النصر" يُطمئن جماهيره برباعية في مرمى "ضمك" ويحقِّق أول ثلاث نقاط

نجح نادي النصر في طمأنة جماهيره بتغلبه بأربعة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقَيْن على ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود لحساب الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف المباراة لصالح النصر في الدقيقة الـ4 من علامة الجزاء قبل أن يضيف الوافد الجديد تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة الـ40.



وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، في الدقيقة الـ42، سجل اللاعب مهند النجعي هدف النصر الثالث بالخطأ في مرماه قبل أن يقلص اللاعب الأرجنتيني زيلايا النتيجة بهدف لصالح ضمك عند الدقيقة الـ50 من علامة الجزاء.



وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق نجح الكاميروني أبو بكر فينسنت في تسجيل أول أهدافه مع النصر والرابع للفريق.