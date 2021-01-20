في أول استخدام للحساب الرسمي للرئيس بـ"تويتر" .. "بايدن": لا وقت لنضيعه في مواجهة الأزمات

تعهد باتخاذ إجراءات جريئة وتقديم الإغاثة الفورية للعائلات الأمريكية

بدأ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، رسميًا في استخدام الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال "بايدن" في أول تغريدة له: "لا يوجد وقت لنضيعه، عندما يتعلق الأمر بمواجهة الأزمات التي نواجهها".

وأضاف: "لهذا أنا هنا اليوم، أنا متجه إلى المكتب البيضاوي؛ للعمل مباشرة على اتخاذ إجراءات جريئة وتقديم الإغاثة الفورية للعائلات الأمريكية".