فيتوريا مدرب النصر: تركيزنا الأكبر على الدوري وكأس الملك

في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه والزوراء العراقي بالآسيوية

قال البرتغالي فيتوريا مدرب النصر إن مباراة غد مباراة مهمة أمام خصم جيد، وقال:" نحن سندخل اللقاء برغبة الفوز لأننا نعلم أننا نلعب أمام فريق قوي وجيد يجب أن ندخل المباراة بذكاء وبمعادلة بين اللاعبين الذين يلعبون مباريات عديدة وبين اللاعبين الآخرين".

وأضاف في المؤتمر الصحفي:" إذا أردنا الحديث عن البداية، المباراتان الأوليان كانت هناك تفاصيل صغيرة، هي التي عملت الفارق في المباراتين، والنتائج في المباراتين لم تخدمنا، كنا في بداية تطور المستوى، ولا نريد الحديث عن الأحداث التحكيمية، قدمنا مستوى جيداً ولا يقاس بالنتائج".

وأضاف: لا أحب الحديث عن اللاعبين بالأسماء، لكني كمدرب سعيد جداً بالأسماء التي لدي واللاعبون المتواجدون تتقارب مستوياتهم حيث لدي القدرة على اختيار أي لاعب من القائمة لأنهم جميعاً بنفس التأثير والأداء، لا أتحدث عن الأسماء دائماً بل أتحدث عن اللعب الجماعي وهذا ما نحرص عليه بغض النظر عن كل اللاعبين الذين قدموا مستويات ممتازة.

وأكد بأنه لن يخاطر بإشراك لاعب قد يتعرض لإصابة، حيث بإمكانهم القيام بعملية التدوير بين الأسماء دون أن يؤثر ذلك على المستوى حتى ننهي الموضوع، هدفنا مع اللاعبين العمل على كل البطولات، لكن حقيقة تركيزنا الأكبر على الدوري وكأس الملك.

من جانبه قال عبدالعزيز الجبرين إن مباراة الزوراء مهمة والخصم قوي، لازالت الفرصة لدينا قوية مع تحضيراتنا في التمارين وتدريباتنا نتمنى التوفيق بإذن الله غداً.

وتابع: غداً مباراة مهمة خصوصاً وأنها المباراة الأولى لنا على أرضنا وبين جماهيرنا، ولا زالت الفرصة لدينا، وضغط المباريات قد يكون مؤثراً خصوصاً وأننا نلعب في ثلاث بطولات وبأوقات متقاربة.