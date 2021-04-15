وزير الخارجية يبحث الأوضاع على الساحتين العربية والدولية مع أبو الغيط

تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحثُ مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442 08:46 PM

تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث الأوضاع على الساحتين العربية والدولية مع أبو الغيط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خلال الاستقبال بحثُ مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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