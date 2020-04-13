تراجع طفيف في عدد إصابات كورونا في مكة.. بفارق 8 حالات فقط

وفاة مواطن خمسيني جراء الفيروس

سجلت مكة المكرمة تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة بيوم أمس الأول، حيث سجلت 95 حالة جديدة، بينما سجلت أمس الأول 103 حالات، ليبلغ إجمالي الحالات بمكة 1050 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1050 حالة، منها 914 حالات نشطة، و121حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت خمس حالات جديدة تماثلت للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة؛ 15 حالة بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة لمواطن سعودي يبلغ من العمر 51 عاماً.