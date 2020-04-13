ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في ليبيا

عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 25 إصابة مؤكّدة

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى تسع حالات، في حين لم تسجل أي إصابة بالفيروس.

وأكّد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، أن نتائج تحاليل 11 عيّنة التي تسلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز جاءت جميعها سلبية، وخالية من فيروس كورونا.

وكان عدد الإصابات في ليبيا قد وصل إلى 25 إصابة مؤكّدة، شفي منها 9 حالات حتى الآن وتُوفيت حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:59 AM

عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 25 إصابة مؤكّدة

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في ليبيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى تسع حالات، في حين لم تسجل أي إصابة بالفيروس.

وأكّد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، أن نتائج تحاليل 11 عيّنة التي تسلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز جاءت جميعها سلبية، وخالية من فيروس كورونا.

وكان عدد الإصابات في ليبيا قد وصل إلى 25 إصابة مؤكّدة، شفي منها 9 حالات حتى الآن وتُوفيت حالة.

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